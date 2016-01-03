كيف قرأ جمهور "الجزيرة مباشر" هذا الخبر؟

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3/1/2016
 
السفير حازم خيرت 

 أثار خبر وصول السفير المصري الجديد إلى إسرائيل – حازم خيرت – عاصفة من التعليقات لدى جمهور قناة الجزيرة مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي التي جاءت في غالبها منتقدة للخطوة و اعتبرها البعض  استباقا لذكرى ثورة 25 يناير .

 جدير بالذكر أن حازم خيرت أول سفير مصري لإسرائيل منذ ثلاثة أعوام  ، وكانت مصر قد عينته في شهر يونيو الماضي بعد أن ظل  المنصب شاغرا منذ أن استدعى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، السفير  المصري السابق عاطف سالم سيد الأهل  عام 2012 احتجاجا على العدوان العسكري الإسرائيلي  على قطاع غزة.

وهذه عينة من تعليقات جمهور القناة على صفحات التواصل :

 Nermin Nour

 "وضع طبيعي الآن مصر السيسي و إسرائيل بينهم علاقة ود و محبة و صداقة و بينهم مصالح مشتركة"

 Abo Ahmed Shaipan

 "اللعب على المكشوف "

 Nermin Nour

 "هذا دليل أن ثورة يناير بالنسبة لإسرائيل نكسة و عملوا كل اللى بيقدروا عليه لينقلبوا عليها بثورة يونيو إلى في نظرهم انتصار كبير خصوصاً بعد ما أصبح حليفهم الإستراتيجى على سدة الحكم"

 Mustapha Darouich

 "سيتم التخلي عن هذا السفير بعد25 يناير من 2016 حيث ستنتصر الثورة من جديد و تعود الشرعية للدكتور محمد مرسي "

 Yousef Mousa

 "التنسيق المخابراتي على أعلى مستوياته بين امريكا و اسرائيل و مصر من اجل مواجهة اي ثورة محتملة في مصر .السيسي يستعين بحلفائه ضد شعبه".

المصدر : الجزيرة مباشر
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