كيف غيرت هدية الرئيس بوتين حياة الطفلة القرغيزية

لعبت هدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتلميذة قرغيزية دورا في تغيير حياتها وتسليط الأضواء عليها.

فبعد أن تسلمت “ داشا يايتسكا “ وهي تلميذة في الصف الخامس ومن قرية باليتشكا الصغيرة، هدية من بوتين تمثلت في جرو أطلق عيه اسم "ماكس"، باتت التلميذة معروفة كما أضحى اسم هذه القرية الصغيرة يتردد في كل أرجاء قيرغيزيا.

وقد حصلت التلميذة القرغيزية على هذه الهدية بعدما أرسلت رسالة صوتية إلى بوتين تحدثت فيها عن أن أمنيتها هي امتلاك كلب "نيوفاوندلاند"، وقد بثت خلال حديث بوتين مع المواطنين الروس والاستماع إلى طلباتهم.

وقد أرسل الرئيس الروسي الهدية عبر السفير القرغيزي لدى موسكو في يوليو العام الماضي.