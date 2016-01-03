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فيديو .. كوريات يغصن في البحر من أجل "لقمة" العيش

3/1/2016

نساء البحر أو "هانويا" .. هكذا تُعرف النساء في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، حياتهن في البحر وثقافة الغوص منتشرة بين أوساط الجزيرة..

في السابعة ونصف صباحا ورغم برودة الشتاء تخرج النساء بملابس الغوص للنزول إلى عمق 15 مترا في عمق البحر واصطياد الكائنات البحرية، وعادة ما يعملون نحو 6 ساعات يوميا في هذه المهنة الشاقة والممتعة في الوقت ذاته.

ومن أجل الحفاظ على هذه الثقافة أنشأت السلطات متحفا في الجزيرة للتعريف بها وبالنساء اللواتي يغطسن بحثاً عن الأعشاب البحرية والمحار منذ القرن الثامن عشر على الأقل فعملهن هذا واحد من التقاليد الأكثر شهرة في البلاد، لكن تقليد سكان الجزيرة سيُصبح شيئا من الماضي في وقت ليس ببعيد بحسب مراقبين.

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