فيديو.. حُكم الشريعة في تفتيش الزوج لهاتف زوجته

قال أستاذ الفقه المعاصر بجامعة قطر، د. فضل مراد إن المجمع الفقهي حينما أصدر فتوى في مسألة عقود البيع عبر المواقع الإليكترونية استثنى منها الزواج كونه أمر عظيم على حد قوله, مشددا على أنه لا يجوز الزواج عبر المواقع الإليكترونية حفظا للأعراض والأنساب.

وأضاف مراد خلال لقائه مع "الجزيرة مباشر" أمس السبت أنه إذا كانت هناك مؤسسات معتمدة يقوم عليها هيئات علمية لتيسير الزواج بين الرجل والمرأة فلا مانع.

وحول جواز تفتيش المرأة هاتف زوجها أو أحقية تفتيش الزوج هاتف زوجته أشار أستاذ الفقه إلى أن الزوج يلجأ لتفتيش هاتف زوجته نظرا لوجود شك أو ريبة أو حدوث مشاكل بينهما ، مضيفا أن " الزوج إذا ارتاب في زوجته فلا مانع من تفتيش هاتفها لأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد".