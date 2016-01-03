فيديو: برشلونة يتعادل سلبيا مع إسبانيول بالدوري الإسباني

ارتضى برشلونة المتصدر وحامل اللقب الدوري الموسم الماضي بنقطة واحدة من تعادل سلبي مع مضيفه إسبانيول في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

أخذ إسبانيول صاحب الأرض المبادرة الهجومية منذ البداية وهدد في الدقائق العشر الأولى مرمى حارس برشلونة التشيلي كلاوديو برافو عدة مرات ، إلا أنه بعد مرور ربع الساعة الأول مارس برشلونه ضغطاً مكثفاً دون خطورة.

وقد حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على ركلة حرة تبعد نحو 25 متراً نفذها بنفسه لترتد من القائم الأيسر.

في الشوط الثاني، كادت شباك إسبانيول تهتز في الدقيقة 47 ، بعد كرة خطرة من لويس سواريز ليتدخل الدفاع في الوقت المناسب.

بهذه التعادل السلبي رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على أتلتيكو مدريد ، فيما جاء اسبانيول في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة .