فيديو.."القسام" تكشف عن وحدة الظل وتبث صورا لشاليط

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام ، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية " حماس "، مقطع فيديو جديد للجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط "، والذي أسرته القسام منذ سنوات. ويظهر في الفيديو كيف كان يعيش عناصر الوحدة "القسامية" مع الجندي الإسرائيلي وهم يتناولون الطعام معه داخل الأسر، إلى جانب رحلة ترفيهية له على شاطئ البحر ويقوم برفقة عناصر القسام بشوي اللحم.

وأعلنت القسام من خلال الفيديو عن وحدتها الأمنية السرية "وحدة الظل" التي يسند لها تأمين الأسرى الإسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن "وحدة الظل تأسست منذ 10 سنوات مهمتها الأساسية كسر قيود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، بحسب القسّام.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ "أفراد هذه الوحدة يتم اختيارهم بعناية فائقة ويخضعوا لتدريبات خاصة من شأنها رفع قدراتهم العسكرية ومساعدتهم على تنفيذ المهام التي توكل لهم بكل اقتدار". وأكد أنّ "أفراد وضباط وحدة الظل ملزمون بمعاملة الأسرى الإسرائيليين بأخلاق الإسلام، والمحافظة عليهم حتى إنجاز صفقة إطلاق الأسرى الفلسطينيين".