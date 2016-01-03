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فيديو ..استمرار الضباب الدخاني الكثيف في الصين

3/1/2016

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إنذاره الأصفر في ظل استمرار الضباب الدخاني في البلاد خلال الفترة من اليوم الأحد إلى صباح الاثنين .

وسيخيم الضباب الدخاني على مدينتي بكين وتيانجين ومقاطعات خبي وشاندونغ وخنان وشنشي وآنهوي وجيانغسو وهونان وهيلونغجيانغ ولياونينغ وسيتشوان من اليوم حتى صباح الاثنين ، وفقا للمركز.

وتنبأ المركز أن يكون الضباب الدخاني شديدا في بكين وتيانجين وخبي وخنان وشاندونغ وشنشي ولياونينغ.

كما حذر المركز الجمهور لاتخاذ التدابير الوقائية عند الانخراط في الأنشطة في الهواء الطلق، فيما نصح هؤلاء الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم.

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