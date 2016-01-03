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فيديو: أرسنال ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

2/1/2016

انفرد أرسنال بالصدارة إثر فوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1- صفر اليوم السبت في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب الإمارات وأمام أكثر من 59 ألف متفرج، عانى أرسنال كثيراً قبل تحقيق الفوز بعد أن وجد مقاومة وندية كبيرتين من ضيفه خصوصاً في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل لأرسنال " لوران كوسيلني " الهدف الوحيد  في الدقيقة 72  من عمر اللقاء بعد تمريرة رأسية من مواطنه الآخر أوليفييه جيرو إثر ركنية تابعها من زاوية ضيقة في أسفل الزاوية اليسرى

 بهذه النتيجة رفع  أرسنال  رصيده من النقاط إلى 42 نقطة ليغرد وحيدا في مقدمة الدوري.

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