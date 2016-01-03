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عالم فضاء يلتقط صورة للأرض من الفضاء

3/1/2016
 صورة للأرض من الفضاء

استطاع رائد الفضاء وعالم الفلك الكندي كريس هادفيلد، تصوير بعض المشاهد من السماء لكوكب الأرض أثناء دورانه حوله من محطة الفضاء الدولية ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقد نجح هادفيلد من التقاط 150 صورة لما يدور في الأرض وعلى ارتفاع أعلى من الأرتفاع الذى التقط منه المصور الفرنسي ريان برتران.

وكان "هادفيلد" قد صعد أول مرة إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء الكندية في نوفمبر 1995، وسار في الفضاء خارج المحطة في 2001 ثم صعد إلى الفضاء للمرة الثالثة في 2012 وانضم إلى مهمة "اكسبدشن 34" وكان مسئولا عن فريق مكون من خمسة رواد لإجراء العديد من التجارب العلمية حول أثر الجاذبية على وظائف جسم الإنسان.

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