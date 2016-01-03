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صور.. اصطدام سيارة بالمتفرجين في رالي بالأرجنتين

3/1/2016

أصيب عشرة أشخاص بينهم خمسة في حالة خطيرة إثر حادث خروج سيارة عن المسار خلال المرحلة التمهيدية التي أقيمت في منطقة أريسيفيس بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس، بحسب مدير سباق رالي داكار، إتيان لافيني.

وقال "لافيني" إن هذا الحاث أدى لتوقف السباق موضحا أن شخصين حالتهما خطيرة جدًّا، هما صبي في العاشرة من عمره ووالده في الرابعة والثلاثين، بينما يرقد ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة نسبيًّا، في حين أن الأشخاص الخمسة الآخرين تعرضوا لإصابات خفيفة.

وأوضح المنظمون -في بيان لهم- أنه تم إجلاء الجرحى ونقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وذلك في تعاون مشترك بين الجنة المنظمة والسلطات الأرجنتينية. وقع الحادث في الكيلومتر 6.6 من المرحلة التمهيدية بين بوينس إيرس وروزاريو، على مسافة 346 كيلومترًا، عندما خرجت المتسابقة الصينية جيو ميلينج التي تشارك في رالي دكار للمرة الأولى بسيارتها عن المسار، وصدمت عددًا من المتفرجين.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث، وستقوم اللجنة المنظمة ورجال الشرطة بالاستماع لأقوال الطاقم الصيني فيما بعد.

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