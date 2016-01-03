صناعة السفن .. حرفة تعاني من ارتفاع الأسعار في مصر

أحمد أحمد أبو الريش صانع سفن بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ المصرية، بدأ العمل في مهنته وعمره 12 عاما بعد أن ورث الورشة عن والده.

هذه المهنة تعد مصدر الرزق الوحيد لأحمد أبو الريش وألاف من أبناء قرى ومدن الساحل الشمالي بمحافظة كفر الشيخ ، إلا أن هذه الصناعة لا تجد من يقنن أوضاعها من قبل الدولة حتى الآن.

وتواجه الحرفة مشاكل ارتفاع أسعار الأخشاب والحديد خلال السنوات القليلة الماضية ما أثر بالسلب على مقدرة الصيادين البسطاء في امتلاك مركب للصيد يساعدهم على اكتساب أرزاقهم داخل البحر أو البحيرة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تصنيع تلك المراكب البسيطة إلا أن مهنة الصيد ما زالت تعتمد اعتمادا كليا عليها ، ولا يبقي أمام الصياد البسيط إلا أن يستسلم لارتفاع الأسعار ويسعى جاهدا لامتلاك مركب .