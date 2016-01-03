شاهد.. مصانع غزة تتحدى الحصار

استعادت المصانع المتضررة في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية بعضا من طاقتها الإنتاجية, وبدأت تتعافى تدريجيا. وقد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استعادة مصنع "العودة" بعضا من إنتاجيته التي وصفت بأنها جيدة قياسا على الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وقال محمد تلباني مدير مصنع العودة للجزيرة مباشر إن المصنع الذي بدأ العمل عام 1977 ويوصف بأنه أكبر مصنع فلسطيني لديه القدرة على إنتاج البسكويت وتصديره للخارج لكنه لا يستطيع حاليا ويعاني بشكل متزايد بسبب الحصار والإغلاق المستمر.

وأشار تلباني إلى أن المصنع يعمل على توفير فرص عمل لشباب غزة حتى لو مثل ذلك بعض العبئ. كما اعتبر أن المصنع يمثل رسالة إرادة وإصرار في مواجهة إسرائيل التي دمرت الموقع عدة مرات.