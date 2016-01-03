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رضيع وإمرأة أول ضحايا اللاجئين في 2016

3/1/2016
  قتيلان  إحداهما رضيع إثر غرق مركب  مهااجرين

أعلنت السلطات اليونانية أنها انتشلت أمس السبت جثتي امرأة وطفل في عامه الثاني قضيا إثر غرق مركب مهاجرين في بحر ايجه،  ليصبحا بذلك أول ضحيتين تسقطان في 2016 على خط الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى اليونان عن طريق البحر.

وقال خفر السواحل اليونانيين في بيان إن صيادين محليين اخطروه بأن مركبا على متنه 40 مهاجرا ابحروا من تركيا غرق قرب السواحل الصخرية لجزيرة اغاثونيسي، فجرى على الفور إرسال سفينة تابعة لمنظمة "مواس" التي تعنى بإنقاذ المهاجرين ومقرها مالطا.

وأضاف البيان أن الصيادين أرشدوا طاقم هذه السفينة إلى مكان غرق المركب فتم انقاذ 38 مهاجرا كانوا قد نجحوا في تسلق الصخور، في حين انتشل الصيادون جثتي امرأة وطفل.

ونقل القتيلان والجرحى إلى مرفأ بيثاغوريو في جزيرة ساموس حيث ادخل عشرة مهاجرين إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء إصابتهم بالجفاف.

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