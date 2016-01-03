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رسائل ضد دونالد ترامب في سماء كاليفورنيا

3/1/2016

حلقت طائرات في سماء كاليفورنيا الجمعة لتوجه رسائل ضد المرشح لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب المعروف بخطبه الحادة من بينها "أمريكا بلد عظيم وترامب يثير الاشمئزاز".

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن ست طائرات متخصصة بالكتابة أثناء تحليقها، استخدمت لتخط عبارات  فوق عرض سنوي في مدينة باسادينا.

ومن الرسائل الأخرى التي خطتها الطائرات "أي شخصية إلا ترامب" و"ترامب يحب الكراهية" و"ترامب منقطع عن الواقع".

ولم يعرف أي جهة تقف وراء هذه الحملة التي وضعت صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يُدْل ترامب -الذي كان من تصريحاته خلال الحملة دعوة إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة- بأي تعليق على الفور.

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