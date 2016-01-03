ديون مصر لشركات النفط الأجنبية ترتفع إلى 3 مليارات دولار

طارق الملا، وزير البترول المصري – رويترز

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأحد إن مستحقات شركات النفط الأجنبية على الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي , فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات.

وكان الملا قد قال في نوفمبر تشرين الثاني إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

كان وزير البترول السابق شريف إسماعيل قد قال في سبتمبر أيلول الماضي أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.

