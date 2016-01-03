دراسة: المرأة أسوأ من الرجل في الالتزام بالمواعيد

أشارت دراسة جديدة إلى أن المرأة أسوأ من الرجل في الالتزام بالمواعيد والعمل تحت ضغط الوقت.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدراسة وجدت أن أداء النساء يكون أقل جودة حين يعملن تحت ضغط الوقت، شملت الدراسة امتحانًا للنساء والرجال بدون مهلة زمنية، فتفوقت النساء على الرجال، ولكن هذا التفوق تراجع كثيرًا عندما تم تحديد موعد نهائي للامتحان.

وقال الباحثون الإيطاليون القائمون على الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة علم النفس الاقتصادي، إن هذا قد يكون أحد الأسباب التي تجعل النساء أقل في المناصب العليا، وقد تكون سببًا للفجوة بين الجنسين في سوق العمل وحصول النساء على وظائف ذات مكانة عالية تتطلب التعرض للعمل تحت ضغط الوقت على الأقل جزئيًا، وأضافوا أن المرأة قد تتجنب البيئات التي تضعها تحت ضغط الوقت من الأساس لأن لديها قدرة أقل على التعامل معه.