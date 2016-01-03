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جنرال الكتريك تبرم صفقة بقيمة مليار دولار في السعودية

3/1/2016
حقل غاز

 

اختتمت المجموعة الأمريكية جنرال الكتريك العام 2015 بإبرام عقد بقيمة مليار دولار لتزويد الشركة السعودية للكهرباء بعنفات" توربينات" للغاز من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في المملكة.

 

وقالت المجموعة في بيان إن هذا المشروع سيسمح بإنتاج 1390 ميغاواط من الكهرباء ضرورية لتغذية 500 ألف منزل.

 

ويندرج العقد في إطار بناء محطة للكهرباء في منطقة مدينة وعد الشمال شمال المملكة.

 

وقال بيان جنرال الكتريك إن الطاقة التي ستنتجها هذه المحطة ستستخدم أيضا في استخراج الفوسفات المقرر قريبا في المنطقة حيث يجري بناء مجمع منجمي هائل.

 

وستبني المجموعة التي تتخذ من فيرفيلد في ولاية كونيتيكت شرق الولايات المتحدة أربع عنفات "توربينات" للغاز وواحدة للبخار. كما ستقدم تقنيات محددة لتطوير الطاقة الشمسية في المحطة.

 

وقال زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن المشروع سيسمح "لنا بالاستمرار في تعزيز البنى التحتية للطاقة في المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل افضل". وأضاف أن هذا المشروع سيسمح بإحداث وظائف للسكان وبدعم القطاع الصناعي المحلي.

 

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