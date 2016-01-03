تشيلسي يعود للانتصارات على حساب كريستال بالاس

الفوز رفع تشيلسي إلى المركز الرابع عشر

وسط الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة البريطانية لندن، التقط تشيلسي أنفاسه, واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير 3 / صفر على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العشرين من المسابقة والتي اختتمت أيضا بتعادل إيفرتون مع توتنهام 1 / 1

بهذه النتيجة, يرفع تشيلسي رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر علما بأنه الفوز السادس له فقط في رحلة الدفاع عن اللقب هذا الموسم كما أنه الأول بعد تعادلين متتاليين.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 31 نقطة في المركز السابع حيث كانت الهزيمة اليوم هي الأولى له في آخر سبع مباريات خاذها في المسابقة.

ونال داميان ديلاني إنذارا في الدقيقة 13 لتدخل عنيف مع الأسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي. وأجرى تشيلسي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 16 بنزول الإسباني بدرو رودريغيز بدلا من إيدين هازارد للإصابة.

وأهدر كامبل فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لكرستال بالاس في الدقيقة 25 إثر تمريرة عرضية رائعة لعبها جيسون بونشيون من الناحية اليسرى ومرت من لاعبي الفريقين ووصلت إليه أمام حلق المرمى لكنه لمسها بصعوبة لتذهب الكرة خارج المرمى.

وكسر تشيلسي حاجز الصمت بتسجيل هدف التقدم الذي سجله البرازيلي أوسكار دوس سانتوس في الدقيقة 29, إثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة من وسط الملعب وصلت إلى كوستا الذي تخلص من الرقابة ببراعة فائقة قبل تسمه الكرة ثم هيأ الكرة ببراعة ومررها بهدوء لتعبر الحارس وتصل إلى زميله أوسكار الذي لم يجد صعوبة كبيرة في إيداعها المرمى الخالي من حارسه.

وكثف كريستال بالاس هجومه مع بداية الشوط الثاني ولكنه اصطدم ببسالة دفاع تشيلسي فيما بدأ الضيوف العودة إلى أجواء المباراة وتبادل الهجمات تدريجيا.

وجاء الهدف الثاني اثر هجمة سريعة مرر فيها ويليان الكرة إلى أوسكار الذي تبادل الكرة مع سيسك فابريجاس ثم سقط أوسكار لتصل الكرة إلى مواطنه ويليان الذي سددها صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة لتسكن المرمى في الزاوية العليا على يسار الحارس.

وضاعف الهدف الثاني من ثقة لاعبي تشيلسي الذين اندفعوا في الهجوم بحثا عن مزيد من الأهداف وتحقق لهم هذا بالهدف الثالث الذي سجله كوستا في الدقيقة 66 اثر هجمة سريعة واختراق رائع من زميله ويليان الذي مرر له الكرة ليضعها كوستا في المرمى من بين الحارس والمدافع وورد.

وفي ختام مباريات المرحلة، تعادل إيفرتون مع توتنهام بهدف سجله آرون لينون في الدقيقة 22 مقابل هدف سجله ديلي آلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول, ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 36 نقطة لتوتنهام في المركز الرابع.

ترتيب فرق الصدارة:

1- أرسنال 42 نقطة من 20 مباراة

2- ليستر 40 من 20

3- مانشستر سيتي 39 من 20

4- توتنهام 36 من 20

5- مانشستر يونايتد 33 من 20