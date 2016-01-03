تركي يفتح ابواب فندقه مجانا للمحتاجين من البشر والحيوانات

بسبب البرد القارس تركي يفتح ابواب فندقه مجانا للمحتاجين

بطريقته الخاصة قرر عمر كوليوفا مالك أحد الفنادق بتركيا مساعدة المحتاجين ومن لا يملكون مكانا للنوم خاصة في موجة البرد القارس وتساقط الثلوج التي تجتاح تركيا وذلك بفتح أبواب فندقه أمام هؤلاء المحتاجين مجانا وبدون أي مقابل مالي .

لم يكتف كوليوفا بذلك وقرر استقبال القطط والكلاب الجائعة والتي تعاني من البرد في فندقه وتقديم الطعام لهم .

وقال كوليوفا، لوكالة إخلاص التركية إنه سيُبقي باب فندقه مفتوحاً دائماً للمحتاجين، "من أجل حياة سعيدة ومريحة تجمعنا في هذا المجتمع".

كوليوفا أكد أنه "لا فرق بين من جاء للفندق لأنه لا يملك منزلاً ولن يدفع أي مقابل للإيواء، وبين الزبائن العاديين الذين يدفعون"، حيث سيُقدم خدمة من الدرجة الأولى لهم أيضاً، مع العمل على تأمين كل احتياجاتهم.

من جانب آخر، قامت بلدية مدينة بوصة التركية الواقعة جنب إسطنبول بتوزيع الطعام على الحيوانات البرية في الغابات بسبب قلة الأغذية، وذلك بعد موجة تساقط الثلوج الكثيفة التي شهدتها مناطق كثيرة من البلاد.