ترامب يدعو مجددا لمنع دخول المسلمين أمريكا

ترامب يأمل ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة (أرشيف)

دافع دونالد ترامب، الجمهوري الأوفر حظا في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية، مجددا عن دعوته بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب إن "العالم يتحدث الآن عن جهاديين محتملين يدخلون كمهاجرين".

وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) أن " أجزاء كبيرة من العالم تقول إن ترامب على صواب حقا، حيث سلط الضوء على ما يحدث بالفعل"، وذلك في إشارة إلى تصريح أدلى به في ديسمبر الماضي يفيد بأنه يتعين منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أنه ليس من المستغرب أن تستغل جماعة مثل "الشباب" المنتمية لتنظيم القاعدة، تصريحه، في إشارة إلى مقطع فيديو مدته 51 دقيقة صدر يوم الجمعة على موقع تويتر من جانب تلك الجماعة الصومالية. ويتضمن الفيديو تصريح ترامب الذي يدعو فيه إلى منع المسلمين من دخول بلاده. وذكر ترامب أنه لن يخجل من التحدث عما سماه التشدد الإسلامي.

وكانت حركة الشباب الإسلامية الصومالية قد بثت فيلما ترويجيا على هيئة فيلم تسجيلي عن انعدام المساواة العرقية بالولايات المتحدة واستعانت فيه بلقطات وتصريحات للمرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

كانت دعوة ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة قد لقيت إدانة واسعة بين الساسة الأمريكيين كما أثارت غضبا دوليا وقال البعض إن آراءه يمكن استغلالها في حملات المتشددين الدعائية.

يشار إلى أن ترامب ملياردير ونجم سابق من نجوم تلفزيون الواقع وأبرز الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية, حيث ينتظر إجراء انتخابات تمهيدية في ولايتي أيوا ونيو هامبشير في أوائل فبراير.