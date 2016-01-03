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بومة تهاجم 3 أشخاص بولاية أمريكية لجذب الجنس الآخر

3/1/2016
بومة

 

هاجمت بومة 3 أمريكيين أمام مبنى ولاية أوريجون في منطقة تدعى سيلم، وأصابتهم بخدوش بمخالبها.

 

وقالت تيبي لارسون المتحدثة باسم إدارة الحدائق في أوريجون إن البومة خدشت بمخالبها ثلاثة أشخاص على الأقل أمام مبنى الولاية.

 

وسبق أن هاجمت بومة في أكتوبر الماضي عددا من محبي الركض، كما ذكرت تقارير إعلامية أن بومة هاجمت ضابط شرطة في لويزيانا عشية عيد الميلاد.

 

وأضاف "لارسون" أن البومة تريد من خلال هذه الهجمات اجتذاب الجنس الآخر، موضحة أن هذه الهجمات تقع في موسم التزاوج لطائر البوم،  ونصحت سكان الحي بوضع قبعة أو الإمساك بمظلة. وأضافت أن الإصابات التي أحدثتها البوم طفيفة لكن هذه الخدوش معرضة للتلوث.

 

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