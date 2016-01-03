السعودية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قرار المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ..

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض الليلة إن الاعتداء على السفارة السعودية بإيران يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، مضيفا أن الإيرانيين اعتدوا من قبل على السفارتين الأمريكية والبريطانية.

واتهم وزير الخارجية السعودي إيران بتوفير الحماية لقادة القاعدة وتهريب الأسلحة والعمل على إثارة القلق وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال الجبير: "النظام الإيراني يحمل سجلا طويلا من الاعتداء على السفارات".

من جانبه قال أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية إنه تم العمل على إجلاء منسوبي البعثة السعودية من طهران، مضيفا أنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى السعودية وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وأضاف نقلي :" أحطنا مجلس الأمن الدولي بهذه الاعتداءات وكذلك إحاطة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية".