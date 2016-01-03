السجن مدى الحياة لأمريكية أحرقت رضيعتها في"الميكرويف"

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على امرأة ثلاثينية، بعد أن أدانتها بتهمة قتل طفلتها، البالغة من العمر شهرا واحدا، بوضعها في "الميكروويف" لمدة خمس دقائق.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد دانت محكمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية كا يانغ (34 عاما) بتهمة القتل والاعتداء من الدرجة الأولى، بعد وضعها ابنتها ميرابيللا ثاو في الجهاز لمدة تصل إلى خمس دقائق في عام 2011.

وقال ممثلو الادعاء إن الطفلة تعرضت لحروق قاتلة، وعانت قبل موتها من آلام لا يمكن تحملها، مشيرين إلى أن أشعة الميكروويف اخترقت جميع أعضائها الداخلية وتسببت بموتها.

وقال محامي يانغ إن موكلته مصابة بالصرع، وإنها كانت في نوبة صرع عندما فعلت ذلك، إلا أن المسعفين أكدوا أنه عند وصولهم لم تكن الأم مشوشة، وكانت بكامل قواها العقلية.

من ناحية أخرى أكد خبراء علم نفس للمحكمة أنه أثناء إصابة الشخص بنوبة صرع فإنه لا يستطيع القيام بأي شيء، أما يانغ فقد حملت الطفلة ووضعتها في الميكروييف، وضبطت الوقت على 5 دقائق، قبل أن تشغل الجهاز، وهو ما ليس من الممكن أن يقوم به شخص مصاب بنوبة صرع.