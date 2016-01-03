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الرياض تسلم السفير الإيراني احتجاجا "شديد اللهجة "

2/1/2016

السعودية ترفض التدخل الإيراني في إعدام النمر

 استدعت الخارجية السعودية السفير الإيراني بالرياض  وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة بسبب "التصريحات الإيرانية العدوانية " المتعلقة بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي تم إعدامه مع آخرين مدانين بالإرهاب والتحريض .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية  فإن الخارجية السعودية عبرت عن استهجان  المملكة ورفضها القاطع للتصريحات الإيرانية التي صدرت عقب إعدام النمر وأنها تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شئون المملكة "

وأشارت وكالة الانباء السعودية إلى أن الخارجية السعودية حملت الحكومة الإيرانية مسؤولية حماية السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.

جاءت هذه الخطوة من قبل المملكة  بعد قيام متظاهرين إيرانيين بإنزال العلم السعودي من فوق مقر القنصلية السعودية في مدينة مشهد شمال شرقي إيران ،وتظاهر اخرون امام مقر السفارة السعودية في طهران ، كما أنها جاءت ردا على تصريحات إيرانية عدوانية ضد السعودية بعد إعدام النمر .

وكان حسن أنصاري المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد صرح أن السعودية ستدفع الثمن باهظا بعد تنفيذ حكم الإعدام في نمر النمر، واتهم المملكة بأنها تساند الإرهاب .

ودخل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على خط التصعيد وعبر عن صدمته من إعدام النمر معتبرا ما وصفه بتكميم الأفواه وتصفية المناوئين لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار .،بينما وصف نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق إعدام النمر بأنه عمل طائفي

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 شخصا بعد إدانتهم باعتناق الفكر التكفيري وتنفيذ أعمال قتل وتحريض والضلوع في هجمات إرهابية " 

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