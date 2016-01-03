استفتاء:بيليه أفضل لاعب في التاريخ

بيليه، لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل – أرشيفية

تصدر الأسطورة البرازيلية بيليه قائمة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من خلال الاستفتاء الذي أجراه موقع "هاريس بول" الأمريكي.

وقال الموقع إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، احتل المركز الثاني في الاستفتاء الذي شارك فيه الملايين.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الإنجليزي بيكهام، رئيس نادي ميامي، جاء في المركز الثالث متفوقًا على الأرجنتيني أرماندو مارادونا والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين احتلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وحسب الاتحاد الدولي لتاريخ إحصاءات كرة القدم، فإن بيليه هو أنجح هداف الدوريات في العالم، حيث سجل 541 هدفا في الدوري، بينما حقق في مسيرته الكروية 1281 هدفا في 1363 مباراة خاضها.

