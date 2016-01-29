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4 قتلى و18 جريحا في هجوم على مسجد بالسعودية

29/1/2016

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل أربعة وإصابة 18 آخرين  بعدما فجر انتحاري نفسه عند مدخل  مسجد "الرضا" بحي محسان بمحافظة الإحساء.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إنه تم الحيلولة دون تمكن شخصين "انتحاريين" من الدخول إلى المسجد أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة ، حيث تمكن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد.

وأضاف المتحدث :" عند مباشرة رجال الأمن في اعتراضهما بادر أحدهم بتفجير نفسه بمدخل المسجد فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه وضبط بحوزته حزام ناسف".

وأضاف المتحدث أنه نتج عن التفجير "الانتحاري" مقتل أربعة وإصابة 18 آخرين مضيفا أن الحادث لا يزال محل المتابعة الأمنية.

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