"هيومن رايتس": إيران تجند أفغانا للقتال في سوريا

قوات موالية للنظام السوري في حلب

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أنها جمعت شهادات تفيد بأن الجيش الإيراني جند منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على الأقل آلاف اللاجئين الأفغان في إيران، وتحدثت عن تجنيد قسري للبعض منهم.

وقالت المنظمة في تقرير نشر الجمعة في نيويورك إنها جمعت في نهاية 2015 شهادات نحو عشرين من هؤلاء الأفغان الذين كانوا يعيشون في إيران وقالوا إنهم "تلقوا عرضا بالحصول على حوافز مالية وإقامة قانونية لتشجيعهم على الانضمام إلى المليشيات الموالية للنظام السوري".

وذكر التقرير أن بعض هؤلاء قالوا إنهم هم أو أقرباء لهم "أرغموا على القتال في سوريا وهربوا منها إلى اليونان أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان بسبب رفضهم".

وأضاف "أن آخرين قالوا إنهم تطوعوا للقتال في سوريا سواء لأسباب دينية أو للحصول على إقامة قانونية في إيران".

وقال هؤلاء إن حرس الثورة الإيراني هو من يقوم بالتجنيد.

وذكر المسؤول في هيومن رايتس ووتش "بيتر بوكايرت" في التقرير أن "إيران لم تعرض فقط على اللاجئين والمهاجرين الأفغان حوافز للقتال في سوريا، لكن العديد منهم قالوا ‘نهم تعرضوا للتهديد بترحيلهم إلى أفغانستان إذا لم يفعلوا (…) أمام هذا الخيار الرهيب، هرب بعض من هؤلاء الأفغان إلى أوربا".

ويعيش نحو ثلاثة ملايين أفغاني في أيران بعد هربهم من الاضطهاد والنزاع في بلادهم ولم يحصل سوى 950 ألف منهم على بطاقة لاجئ، وفق هيومن رايتس ووتش.

وإيران هي الحليف الرئيسي في المنطقة للنظام السوري الذي تمده بالمال والخبراء العسكريين.