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هنية: مستمرون في حفر الأنفاق ومستعدون لمواجهة إسرائيل

29/1/2016

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس "إسماعيل هنية" الجمعة أن الحركة تواصل حفر الأنفاق في قطاع غزة، وأن كتائب عز الدين القسام مستعدة لأية مواجهة مقبلة مع إسرائيل.

تصريحات هنية جاءت في خطبته للجمعة بالمسجد "العمري الكبير" بمدينة غزة وأمام ألاف المشاركين في تشييع سبعة من عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الذين قتلوا بانهيار نفق مساء الثلاثاء الماضي.

وأشار هنية إلى أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في مرحلة الإعداد المستمر في الجو والبر والبحر وتحت الارض، مضيفا " المجاهدون سيستمرون في الإعداد وامتلاك كل وسائل القوة والمنعة من أجل فلسطين والقدس والمسجد الاقصى".

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "التهدئة (مع إسرائيل) بمثابة معركة الإعداد وبناء وتطوير القوة والاستعداد لأية مواجهة مقبلة مع العدو الصهيوني".

وأوضح هنية  أن"الأنفاق كانت السلاح الاستراتيجي في معركة العصف المأكول  2014 هنا على أرض غزة وبأيدي مجاهدي غزة ومجاهدي القسام صنعوا أنفاقا ضعف أنفاق فيتنام".

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، في حين تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد منه إلى خارج إسرائيل في رفح.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا تقارير مفادها أن حماس أعادت حفر أنفاق كانت الطائرات الإسرائيلية  قد دمرتها خلال حرب 2014.

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