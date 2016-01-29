نتائج "فيسبوك" ترفع أسهمها بقيمة 15.5 بالمائة

شعار فيسبوك

قفزت أسهم فيسبوك 15.5 بالمئة الخميس مسجلة أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ يوليو 2013 بعد إعلان الشركة المتخصصة في شبكات التواصل الاجتماعي نتائج أعلى من توقعات المحللين في الربع الأخير من 2015.

وصعد سهم فيسبوك إلى 109.11 دولارات وهو ما يجعل القيمة السوقية للشركة 308.6 مليارات دولار، ويتناقض الأداء الفصلي القوي لـ "فيسبوك" مع أداء مخيب للآمال لأبل التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 519 مليار دولار مما يجعلها الشركة الأمريكية الأعلى قيمة.

وقالت فيسبوك إنها كان لديها 1.59 مليار مستخدم نشط حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر أو واحد من بين كل أربعة اشخاص في العالم.