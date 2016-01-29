موراي يهزم راونيتش ويواجه ديوكوفيتش في نهائي أستراليا للتنس

آندي موراي – رويترز

صعد نجم التنس البريطاني "آندي موراي" اليوم (الجمعة) إلى المباراة النهائية لبطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الكندي "ميلوش راونيتش" 4-6 و7-5 و6-7 و6-4 و6-2 في الدور قبل النهائي للبطولة.

ونجح "موراي" في تحقيق الفوز في مباراة استمرت لأكثر من أربع ساعات بعد أن قلب تأخره مرتين في مواجهة منافسه الكندي الذي تأثر بإصابة عضلية في الساق اليمنى.

وقال موراي لرويترز "بدأت في قراءة إرسال راونيتش بشكل أفضل نسبيا في وقت لاحق وكان هذا مفتاح اللقاء."

وسيلعب موراي المصنف الثاني عالميا المباراة النهائية الأحد المقبل مع الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة.