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مقتل ضابطي شرطة وإصابة 5 مجندين في انفجار بشمال سيناء

29/1/2016

صورة أرشيفية لهجوم مسلح على أفراد أمن بالعريش

قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابطي شرطة قتلا في وقت متأخر مساء الخميس عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربة مدرعة بمدينة العريش في شمال سيناء .

وأضافت في بيان أن خمسة مجندين أصيبوا عندما انفجرت العبوة الناسفة في العربة المدرعة بجوار مدرسة بوسط مدينة العريش وهي أكبر مدن شمال سيناء..

 وذكر البيان أن الضابطين القتيلين ـحدهما برتبة نقيب والآخر  برتبة ملازم أول.

 وقالت مصادر أمنية وطبية في العريش إن مجندا قتل أيضا في التفجير لكن بيان الداخلية لم يتضمن أي إشارة لذلك.

 وأعلنت جماعة "ولاية سيناء" مسؤوليتها عن الهجوم.

ويوم الأربعاء الماضي قتل أربعة من رجال الجيش بينهم ضابط عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على طريق في عربة مدرعة على أطراف مدينة العريش.

 وقتل مسلحون يتمركزون في المنطقة العديد من رجال الجيش والشرطة منذ الانقلاب العسكري في مصر يوليو 2013.

وأعلنت ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة مسؤوليتها عن أغلب هذه الهجمات. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم أنصار بيت المقدس.

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