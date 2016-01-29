مقتل ضابطي شرطة وإصابة 5 مجندين في انفجار بشمال سيناء

صورة أرشيفية لهجوم مسلح على أفراد أمن بالعريش

قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابطي شرطة قتلا في وقت متأخر مساء الخميس عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربة مدرعة بمدينة العريش في شمال سيناء .

وأضافت في بيان أن خمسة مجندين أصيبوا عندما انفجرت العبوة الناسفة في العربة المدرعة بجوار مدرسة بوسط مدينة العريش وهي أكبر مدن شمال سيناء..

وذكر البيان أن الضابطين القتيلين ـحدهما برتبة نقيب والآخر برتبة ملازم أول.

وقالت مصادر أمنية وطبية في العريش إن مجندا قتل أيضا في التفجير لكن بيان الداخلية لم يتضمن أي إشارة لذلك.

وأعلنت جماعة "ولاية سيناء" مسؤوليتها عن الهجوم.

ويوم الأربعاء الماضي قتل أربعة من رجال الجيش بينهم ضابط عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على طريق في عربة مدرعة على أطراف مدينة العريش.

وقتل مسلحون يتمركزون في المنطقة العديد من رجال الجيش والشرطة منذ الانقلاب العسكري في مصر يوليو 2013.

وأعلنت ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة مسؤوليتها عن أغلب هذه الهجمات. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم أنصار بيت المقدس.