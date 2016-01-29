مظاهرات في محافظات مصرية تحت شعار "الثورة مستمرة"

خرجت تظاهرات بعدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في مستهل أسبوع جديد دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت عنوان "الثورة مستمرة" مطالبة بمحاكمة "السيسي" وإسقاط الانقلاب وعودة ما أسموه بالشرعية .

في القاهرة خرجت بحي المعادي مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين ما أدى لوفاة عدد منهم تحت التعذيب.

وفي الإسكندرية نظم متظاهرون مسيرة بالرمل على طول شارع الترعة احتجاجا على الاعتقالات و رافضة للانقلاب .

وفي البحيرة خرج رافضو الانقلاب بحوش عيسى و النوبارية قبيل صلاة الجمعة، مسيرة و سلسلة بشرية مطالبين بالقصاص للشهداء في الذكرى الخامسة لثورة يناير.

رفع المشاركون رايات عليها شعار "رابعة" و أعلام مصر و صور الرئيس مرسي، و لافتات منددة بفشل حكومة الانقلاب في تخفيض الأسعار و تحسين الدخول، مطالبين برحيل العسكر وإعدام قادت على حد وصفهم.

وفي الشرقية نظم المتظاهرون بمركز الإبراهيمية والقرى المجاورة سلسلة بشرية ومسيرة في مستهل أسبوع “الثورة مستمرة" بمشاركة أسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية ، و رفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل عبارات تدعو الجيش للعودة لثكناته.

وفي القليوبية خرجت مسيرة صباحية ببنها قبيل صلاة الجمعة حملت نفس شعارات رافضي الانقلاب .

كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة رافضة للانقلاب.