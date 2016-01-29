البث الحي
منوعات

مظاهرات في محافظات مصرية تحت شعار "الثورة مستمرة"

29/1/2016

 

خرجت تظاهرات بعدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في مستهل أسبوع جديد دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت عنوان "الثورة مستمرة" مطالبة بمحاكمة "السيسي" وإسقاط الانقلاب وعودة ما أسموه بالشرعية .

 

في القاهرة  خرجت بحي المعادي مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين ما أدى لوفاة عدد منهم تحت التعذيب.

 

وفي الإسكندرية نظم متظاهرون مسيرة بالرمل على طول شارع الترعة احتجاجا على الاعتقالات و رافضة للانقلاب .

 

وفي البحيرة خرج رافضو الانقلاب بحوش عيسى و النوبارية قبيل صلاة الجمعة، مسيرة و سلسلة بشرية مطالبين بالقصاص للشهداء في الذكرى الخامسة لثورة يناير.

 

رفع المشاركون رايات عليها شعار "رابعة" و أعلام مصر و صور الرئيس مرسي، و لافتات منددة بفشل حكومة الانقلاب في تخفيض الأسعار و تحسين الدخول، مطالبين برحيل العسكر وإعدام قادت على حد وصفهم.

 

وفي الشرقية نظم المتظاهرون بمركز الإبراهيمية والقرى المجاورة سلسلة بشرية ومسيرة في مستهل أسبوع “الثورة مستمرة" بمشاركة أسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية ، و رفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل عبارات تدعو الجيش للعودة لثكناته.

 

وفي القليوبية خرجت مسيرة صباحية ببنها قبيل صلاة الجمعة حملت نفس شعارات رافضي الانقلاب .

 

كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة رافضة للانقلاب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)