البث الحي
منوعات

مدافع مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

29/1/2016

نيمانيا فيديتش – أرشيف

أعلن المدافع الدولي الصربي "نيمانيا فيديتش" القائد السابق لمانشستر يونايتد وصخرة دفاعه اعتزال اللعب بعدما نالت منه الإصابات.

وقال فيديتش في بيان له لموقع يونايتد على الانترنت:"حان الوقت للاعتزال بعد أن نالت مني الإصابات في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أود أن أشكر كل اللاعبين والمدربين والموظفين الذين عملت معهم وأن أقدم شكرا كبيرا للجماهير لدعمها لي على مدار سنوات طويلة.

وتوج "فيديتش" مع فريقه السابق مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 وكأس رابطة الأندية الإنجليزية ثلاث مرات وكأس العالم للأندية مرة واحدة خلال الأعوام الثمانية التي أمضاها في "أولدترافورد" قبل الانتقال في العام 2014 إلى إنتر الايطالي الذي عانى معه بسبب الإصابات، ما دفع الأخير إلى فسخ عقده في وقت سابق من الشهر الحالي.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)