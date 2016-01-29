مدافع مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

نيمانيا فيديتش – أرشيف

أعلن المدافع الدولي الصربي "نيمانيا فيديتش" القائد السابق لمانشستر يونايتد وصخرة دفاعه اعتزال اللعب بعدما نالت منه الإصابات.

وقال فيديتش في بيان له لموقع يونايتد على الانترنت:"حان الوقت للاعتزال بعد أن نالت مني الإصابات في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أود أن أشكر كل اللاعبين والمدربين والموظفين الذين عملت معهم وأن أقدم شكرا كبيرا للجماهير لدعمها لي على مدار سنوات طويلة.

وتوج "فيديتش" مع فريقه السابق مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 وكأس رابطة الأندية الإنجليزية ثلاث مرات وكأس العالم للأندية مرة واحدة خلال الأعوام الثمانية التي أمضاها في "أولدترافورد" قبل الانتقال في العام 2014 إلى إنتر الايطالي الذي عانى معه بسبب الإصابات، ما دفع الأخير إلى فسخ عقده في وقت سابق من الشهر الحالي.