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قائد سيارة "مسروقة" يطيح بسيدة ورضيعتها في الأرجنتين

29/1/2016

في حادث درامي ، أطاحت سيارة مسرعة بسيدة أرجنتينية وابنتها البالغة من العمر سبعة أشهر،  لتطير الرضيعة في الهواء،  فيما طارت السيدة جراء الصدمة، لتسقط على مقدمة السيارة وتتمسك بها قبل أن تسقط بعد ذلك بنحو 300 متر .

وكانت السيدة  الأرجنتينية البالغة من العمر 33 عاما متوجهة لشراء حفاضات لطفلتها عندما  داهمتها السيارة المسرعة، والتي تبين بعد ذلك أن قائدها واثنين من أصدقائه قاما بسرقة هذه السيارة من مالكها الأصلي  قبل  وقوع الحادث.

وتم القبض على الجناة قبل محاولتهم الهرب  بعد توقف السيارة نتيجة عطل فني بها، وتبين أن أعمارهم تتراوح ما بين 17 و19 عاما، حيث نقلوا إلى مركز الشرطة، فيما تم نقل الأم والرضيعة إلى المستشفى.

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