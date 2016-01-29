البث الحي
منوعات

فيديو: جرائم مالية تطيح بأخت ملك اسبانيا

29/1/2016

أقرت محكمة اسبانية (الجمعة) استمرار محاكمة الأميرة كريستينا بشأن اتهامات بالاحتيال الضريبي في قضية أضرت كثيرا بصورة العائلة الملكية في وقت تؤثر فيه الأزمة الاقتصادية على معظم المواطنين الاسبان.

الأميرة كريستينا (50 عاما) أخت الملك فيليب هي أحد 18 شخصا يحاكمون في قضية استغرق التحقيق بها ست سنوات بشأن أنشطة مؤسسة نوز الخيرية التي يديرها زوجها إيناكي اوردانجارين.

ويقول المدعون إنه تم استغلال نوز في اختلاس ملايين من اليورو من تمويل حكومي وإن اوردانجارين -الذي يحاكم هو الاخر- استغل صلاته بالعائلة الملكية للفوز بعقود حكومية لإقامة مناسبات من خلال المنظمة غير الهادفة للربح.

وأصبحت كريستينا دي بوربون أول شخصية ملكية اسبانية تجلس في قفص الاتهام عندما مثلت أمام المحكمة مطلع يناير كانون الثاني للإجابة على اسئلة تمهيدية.

ويوجه الادعاء لها تهمتين تتعلقان بالاحتيال الضريبي واذا ادينت فقد توقع عليها عقوبة السجن لأربع سنوات عن كل تهمة.

وطلب محامو كريستينا دي بوربون من القضاة اسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة لها وقال المدعي العام إن هناك أدلة كافية تدعم الاتهامات.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)