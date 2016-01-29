فيديو .. الأسماك قد تنقذ العالم من فيروس "زيكا"

لجأت بعض العائلات في السلفادور إلى استخدام أسماك تأكل يرقات البعوض الذي يحمل فيروس زيكا، في محاولة لمواجهة الفيروس الذي يسبب تشوها في الأجنة.

ووضع السكان الأسماك داخل أحواض مخصصة للأسماك لتخليصهم من يرقات البعوض.

وكانت وزارة الصحة في السلفادور قد نصحت النساء بتأجيل الحمل عامين على الأقل ريثما يتم القضاء على فيروس "زيكا" بعد الاشتباه في إصابة 96 حاملا في عموم البلاد بالفيروس، كما صدرت توجيهات بتأجيل الحمل في بوليفيا وهندوراس وبنما.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أنها ستعقد اجتماعا طارئا في الأول من شباط/فبراير حول وباء زيكا الذي يسبب تشوهات خلقية للأجنة وينتشر بطريقة سريعة في القارة الأمريكية مع توقع ثلاثة إلى أربعة ملايين حالة في 2016.

وقالت رئيسة منظمة الصحة العالمية إن التفشي السريع لفيروس زيكا في الأمريكتين دفع المنظمة إلى بحث ما إذا كان تفشي الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وظهر فيروس زيكا لأول مرة عام 1947 في غابة بأوغندا تحمل نفس الاسم وظل انتشاره محدودا وأصاب حالات نادرة في أفريقيا وجنوب آسيا وشهد عام 2007 أول انتشار وبائي محدود للفيروس بمنطقة المحيط الهادئ ومنذ عام 2013 يزداد انتشاره في غرب المحيط الهادي والأمريكتين وأفريقيا.

يصاب الإنسان بالفيروس عن طريق اللدغ من "البعوضة الزاعجة" ويسبب الحمى والطفح الجلدي وشعورا عاما بالتعب.

عادة ما تنتهي أعراضه في فترة تتراوح ما بين يومين و7 أيام وليس هناك علاج ناجح أو تطعيم ضد الفيروس حتى الآن لكن يمكن التعامل معه بالمسكنات وخوافض الحرارة وشرب الماء.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بمكافحة البعوض لتجنب العدوى وربط باحثون المرض بحالات "صغر الرأس" لدى الأجنة.