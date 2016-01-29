فابيوس: سنعترف بفلسطين إذا فشلنا في إنهاء الجمود مع إسرائيل

لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي _ أرشيف

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (الجمعة) إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية إذا فشلت جهودها التي ستقوم بها الأسابيع المقبلة لمحاولة إنهاء حالة الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف " فابيوس" أن "فرنسا ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في الإعداد لمؤتمر دولي لجمع الأطراف والشركاء الأساسيين (الأمريكيين والأوربيين والعرب) يهدف للحفاظ على حل الدولتين ووضعه موضع التنفيذ".

وأوضح " فابيوس" أن فرنسا وهي عضو دائم بمجلس الأمن، عليها مسؤولية لدفع الجهود من أجل تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.