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فابيوس: سنعترف بفلسطين إذا فشلنا في إنهاء الجمود مع إسرائيل

29/1/2016
  لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي _ أرشيف

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس  (الجمعة) إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية إذا فشلت جهودها التي ستقوم بها الأسابيع المقبلة لمحاولة إنهاء حالة الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف " فابيوس" أن "فرنسا ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في الإعداد لمؤتمر دولي لجمع الأطراف والشركاء الأساسيين (الأمريكيين والأوربيين والعرب) يهدف للحفاظ على حل الدولتين ووضعه موضع التنفيذ".

وأوضح " فابيوس" أن فرنسا وهي عضو دائم بمجلس الأمن، عليها مسؤولية لدفع الجهود من أجل تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

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