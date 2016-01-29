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"صندوق الخير" يقدم الدعم لفاقدي البصر في مصر

29/1/2016

في قاعة صغيرة من قاعات المركز الثقافي الروسي بمدينة الإسكندرية المصرية، تجمع نحو خمسين شخصا للاستماع إلى معزوفات إحدى الفرق الموسيقية، لكن هذه الفرقة ليست ككل الفرق،  فهي من فاقدي البصر.

أربعة موسيقيين  من فاقدي البصر قاموا بالعزف خلال الحفل على آلات البيانو والفلوت والطبول والعود، وشملت معزوفاتهم مقطوعات شعبية، إضافة إلى ألحان عازف البيانو المصري الشهير "عمر خيرت" فضلا عن مجموعة من الألحان العالمية.

وبدعم من  منظمة صندوق الخير،  وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تركز على توفير الحلول للأفراد في مواجهة التحديات الاجتماعية أو المادية، تم إقامة الحفل دعما لمجتمع المكفوفين في مصر.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو 12 مليون معاق في مصر، في حين تقدر الهيئات الحكومية أعداد المعاقين في مصر بأقل من هذا  بكثير.

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