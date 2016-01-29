شاهد :رسالة عاطفية للأمم المتحدة عن الأزمة السورية

عشية أول محادثات للسلام بخصوص سوريا في عامين، نشر مبعوث الامم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا رسالة عاطفية مصورة تحكي معاناة السوريين جراء الحرب و الدماء و اللجوء على مدار خمس سنوات .

اشتمل الفيديو الذي نشرته الأمم المتحدة على مشاهد لصبي سوري يعاني من سوء التغذية و يخضع للعلاج على يد موظفين من اليونيسيف ومع ذلك، و لاجئة تتسلق زورق و مشاهد لعدد من اللاجئين الموتى ، فضلا عن مشاهد للدمار الذي حل بكل اشكال الحياة في سوريا .



جدير بالذكر أن المحادثات ستعقد اليوم في السادسة مساءا دون حضور وفد المعارضة السورية .