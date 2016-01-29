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شاهد :رسالة عاطفية للأمم المتحدة عن الأزمة السورية

29/1/2016

عشية أول محادثات للسلام  بخصوص سوريا في عامين، نشر مبعوث الامم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا  رسالة عاطفية مصورة  تحكي معاناة السوريين جراء الحرب و الدماء و اللجوء على مدار خمس سنوات .

اشتمل الفيديو الذي نشرته الأمم المتحدة على مشاهد لصبي سوري يعاني من سوء التغذية  و يخضع للعلاج على يد موظفين من اليونيسيف ومع ذلك، و لاجئة تتسلق زورق و مشاهد لعدد من اللاجئين الموتى ، فضلا عن مشاهد للدمار الذي حل بكل اشكال الحياة في سوريا .

جدير بالذكر أن المحادثات ستعقد اليوم في السادسة مساءا دون حضور وفد المعارضة السورية .

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