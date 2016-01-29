شاهد : أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم بالصين

تبدأ أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم على رأس السنة القمرية الجديدة بالصين ، حيث يهاجر الملايين من الصينيين من أماكن إقامتهم في المدن التي يعملوا بها إلى أماكن ولادتهم للاحتفال مع عائلاتهم بالعيد السنوي لديهم .

عملية السفر تستغرق 40 يوما بدءا من 24 يناير وتستمر حتى 3 مارس، ويبلغ حجم الإجمالي المقدر للركاب تصل إلى أكثر من 291 مسافر ، بزيادة بنسبة 3.6 في المئة عن العام الماضي كما تقول اللجنة الوطنية للتنمية اكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين.

وأضافت اللجنة ان هناك حوالي 248 مليون رحلة برية و 332 مليون رحلة عبر السكك الحديدية والرحلات 54550000 عن طريق الجو خلال هذه الفترة.