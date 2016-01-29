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شاهد : أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم بالصين

29/1/2016

تبدأ أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم على رأس السنة القمرية الجديدة بالصين ، حيث يهاجر الملايين من الصينيين من أماكن إقامتهم في المدن التي يعملوا بها إلى أماكن ولادتهم للاحتفال مع عائلاتهم بالعيد السنوي لديهم .
عملية السفر تستغرق 40 يوما بدءا من  24 يناير وتستمر حتى 3 مارس، ويبلغ حجم الإجمالي المقدر للركاب تصل إلى أكثر من 291 مسافر ، بزيادة بنسبة 3.6 في المئة  عن العام الماضي  كما تقول اللجنة الوطنية للتنمية اكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين.

وأضافت اللجنة ان هناك حوالي 248 مليون  رحلة برية و  332 مليون رحلة عبر السكك الحديدية والرحلات 54550000 عن طريق الجو خلال هذه الفترة.

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