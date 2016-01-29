"سخط" روسي من تصريحات أمريكية حول "فساد" بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

قال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن الكرملين ينتظر توضيحات من القيادة الأمريكية إزاء تصريحات مسئولين أمريكيين تتهم "بوتين" بالفساد.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية عن بيسكوف قوله اليوم (الجمعة) إن اتهام الرئيس الروسي بالفساد من قبل واشنطن يعتبر جزءا من حملة انتخابية في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه من الواضح "الاستخدام النشط للموضوع الروسي وموضوع بوتين في اللعبة الانتخابية السياسية الداخلية في الولايات المتحدة" مشيرا إلى أن "المرشحين لمنصب الرئيس الأمريكي يتسابقون في كيل الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية بحق روسيا وكذلك بحق بوتين شخصيا ويتنافسون حرفيا على من يفعل ذلك بشكل أشرس".

ووصف الكرملين تلك التصريحات بأنها "مثيرة للغضب" و"مهينة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبدى سخطه لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة بسبب "الاتهامات المختلقة" ضد القيادة الروسية من جانب مسؤولين أمريكيين كبار في الإدارة الأمريكية.

وأضافت الوزارة "تم التشديد على أن اللوم في التصعيد المتعمد للتوتر في العلاقات الثنائية يقع بالكامل على واشنطن".

يذكر أن "جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن أمس (الخميس) دعم الإدارة الأمريكية لموقف مسؤول أمريكي صرح في وقت سابق بأن بوتين "فاسد" قائلا إن "الموقف الذي أعلن عنه "أدم شوبين" لمسؤول بارز بالخزانة الأمريكية بأنه فاسد هو موقف تؤيده الإدارة الأمريكية إلى حد بعيد".

وصرح "شوبين" الذي يشغل منصب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الارهاب والجرائم المالية، في لقاء مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه "سواء تعلق الأمر بثروات النفط والغاز الروسية أو العقود الحكومية الأخرى، فهو (بوتين) يوزعها على من يعتقد أنهم سيخدمونه على حساب الآخرين. بالنسبة لي هذا تحديدا ما نسميه فسادا".

ويخضع كثير من المقربين لبوتين لعقوبات أمريكية منذ العام 2014، لكنها المرة الأولى التي توجه الإدارة الأمريكية اتهامات صريحة لبوتين.

ورفض شوبين التعليق على تقرير سري لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.ايه) والذي قدر ثروة بوتين في العام 2007 بنحو 40 مليار دولار. إلا أنه قال إن الرئيس الروسي يجمع "منذ سنوات عدة" ثروته بصورة سرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مارك تونر" قد أعرب (الخميس) عن مخاوف الإدارة الأمريكية بشأن الفساد داخل الحكومة الروسية.

وتابع في الموجز الصحفي، من واشنطن، إن "الفساد مشكلة هائلة، ونحن قلقون من تأثيرها على البلاد، ولقد شجعنا ونواصل حثنا للحكومة الروسية، على دعم جهود المجتمع المدني، لتحسين الشفافية وغيرها من الجهود في مكافحة الفساد".