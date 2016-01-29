ساق صناعية للكلبة "رومينا" بتقنية "ثلاثية الأبعاد"

" رومينا " بعد تركيب الساق الصناعية

قام باحثون في المكسيك بتركيب رجل صناعية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لكلبة تدعى (رومينا) عمرها ست سنوات بعد إصابتها في حادث.

وعكف متخصصون بالمستشفى البيطري التابع لجامعة (فالي دي مكسيكو) ستة أشهر على تصنيع الرجل الصناعية وهي أول رجل مفصلية تحاكي الرجل الطبيعية في حركتها.

وقال سنتياجو جارسيا المتخصص في الأطراف الصناعية بالجامعة إن امكانية تصنيع الرجل الصناعية بالاستعانة بالطباعة ثلاثية الأبعاد جعل عملية تركيب الرجل يسيرة وسريعة.

ويأمل الفريق البحثي في تركيب أطراف صناعية لحيوانات أخرى مثل السلاحف والتماسيح.

وتستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالفعل في المجال الطبي لتخليق عدد من أجزاء الجسم منها على سبيل المثال الفك وعظام الفخذ والأجهزة السمعية وغيرها.