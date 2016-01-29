البث الحي
منوعات

ساق صناعية للكلبة "رومينا" بتقنية "ثلاثية الأبعاد"

29/1/2016

" رومينا " بعد تركيب الساق الصناعية

قام باحثون في المكسيك بتركيب رجل صناعية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لكلبة تدعى (رومينا) عمرها ست سنوات بعد إصابتها في حادث.

وعكف متخصصون بالمستشفى البيطري التابع لجامعة (فالي دي مكسيكو) ستة أشهر على تصنيع الرجل الصناعية وهي أول رجل مفصلية تحاكي الرجل الطبيعية في حركتها.

وقال سنتياجو جارسيا المتخصص في الأطراف الصناعية بالجامعة إن امكانية تصنيع الرجل الصناعية بالاستعانة بالطباعة ثلاثية الأبعاد جعل عملية تركيب الرجل يسيرة وسريعة.

ويأمل الفريق البحثي في تركيب أطراف صناعية لحيوانات أخرى مثل السلاحف والتماسيح. 

وتستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالفعل في المجال الطبي لتخليق عدد من أجزاء الجسم منها على سبيل المثال الفك وعظام الفخذ والأجهزة السمعية وغيرها.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)