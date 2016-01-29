روحاني يشكك في حل سياسي سريع للأزمة السورية

الرئيس الإيراني حسن روحاني (الفرنسية)

أكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أنه ينبغي تجنب الإفراط في التفاؤل حيال ما ستفضي إليه المفاوضات.

وأضاف الرئيس الإيراني في حديث مع تلفزيون فرانس 24 وصحيفة لوموند وإذاعة فرانس كولتور "أملنا أن نرى هذه المفاوضات تثمر في أسرع وقت. لكن سيكون مفاجئا إن أحرزت نتيجة مبكرة جدا، ففي سوريا مجموعات تقاتل الحكومة المركزية وتتقاتل في ما بينها. هناك تدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وأضاف "المسألة السورية معقدة جدا (…) أعتقد أن الحل يجب أن يكون سياسيا، لكن من الصعب التوصل إلى نتيجة في غضون أسابيع، عبر عدة اجتماعات. هذا سيكون تفاؤلا مفرطا، لأن المسألة السورية معقدة إلى حد كبير جدا".

وتنطلق بعد ظهر الجمعة محادثات سلام حول سوريا بإشراف الأمم المتحدة لكن المعارضة السورية المجتمعة في الرياض اشترطت للمشاركة فيها تنفيذ مطالب وأبرزها وقف قصف المناطق المدنية وإجازة الدخول إلى البلدات المحاصرة.

ويراهن المجتمع الدولي على مفاوضات جنيف للتوصل إلى حل سياسي لنزاع أسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص ونزوح الملايين منذ انطلاقه في العام 2011.

كما تعتبر وسيلة لتركيز الجهود على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إن محاولة معارضي النظام السوري وضع شروط للمشاركة بجنيف يعتبر خرقا للقرار 2254.

وكانت الخارجية الروسية قد أبدت مجددا اليوم اعتراضها على مشاركة فصيلي "جيش الإسلام" و"حركة أحرار الشام" وهما من بين أبرز الفصائل السورية المعارضة المسلحة- في وفد المعارضة.

وترفض موسكو مشاركة هذين الفصيلين بوصفهما "إرهابييْن" وتسعى في المقابل إلى فرض مشاركة فصائل قريبة منها على غرار الاتحاد الديمقراطي الكردي. وترفض طهران بدورها مشاركة هذين الفصيلين في المحادثات.