روحاني يسخر من موقف أوروبا من اللاجئين

الرئيس الإيراني – حسن روحاني

سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني من الأزمة الأوربية الدائرة حاليا حول أعداد اللاجئين الساعين لدخول الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.

وخلال كلمة أمام المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، قال روحاني إن بلاده تحملت مثل هذا العبء الثقيل خلال تلك السنوات حيث استقبلت 3 ملايين لاجئ دون شكوى.

وقارن الرئيس الإيراني موقف بلاده بموقف الاتحاد الأوروبي قائلا إنه على الرغم من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة والموارد الكبيرة فإننا نرى من يقول عدد اللاجئين ارتفع إلى 100 ألف شخص في الدول التابعة للاتحاد الأوربي فماذا نفعل، ثم ارتفع العدد إلى 200 ألف لاج اجتازوا حدودنا فماذا نفعل ؟؟

وأشار روحاني إلى أن بلاده لم تشكوا من أعداد اللاجئين الأفغان الذين وصلوا إلى أراضيها على مدار الأزمات التي شهدتها أفغانستان.