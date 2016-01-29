دي ميستورا يطالب المعارضة السورية بالحضور إلى جنيف

طالب المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" المعارضة السورية بالحضور إلى جنيف لتحسين الوضع على الأرض .

وتوقع "دي ميستورا" خلال مؤتمرا صحفي عقد اليوم بجنيف عقب لقائه بوفد النظام السوري، أن يصل الوفد يوم الأحد للتفاوض.

وأضاف "دي ميستورا" أن وفد الحكومة أثار القضية المرتبطة بقائمة الإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أنه يجب فتح المجال لإطلاق المباحثات للخوض في أي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن جدول أعمال المحادثات واضح بشأن الدستور والانتخابات.

وأكد "دي ميستورا" محاولة ضمان الوصول إلى جميع المناطق المحاصرة وعددها 14 منطقة على حد قوله.