جرائم مالية تطيح بأخت ملك اسبانيا

الأميرة كريستينا (50 عاما) أخت الملك فيليب هي أحد 18 شخصا يحاكمون في قضية استغرق التحقيق بها ست سنوات بشأن أنشطة مؤسسة نوز الخيرية التي يديرها زوجها إيناكي اوردانجارين.

ويقول المدعون إنه تم استغلال نوز في اختلاس ملايين من اليورو من تمويل حكومي وإن اوردانجارين -الذي يحاكم هو الاخر- استغل صلاته بالعائلة الملكية للفوز بعقود حكومية لإقامة مناسبات من خلال المنظمة غير الهادفة للربح.

وأصبحت كريستينا دي بوربون أول شخصية ملكية اسبانية تجلس في قفص الاتهام عندما مثلت أمام المحكمة مطلع يناير كانون الثاني للإجابة على اسئلة تمهيدية.

ويوجه الادعاء لها تهمتين تتعلقان بالاحتيال الضريبي واذا ادينت فقد توقع عليها عقوبة السجن لأربع سنوات عن كل تهمة.

وطلب محامو كريستينا دي بوربون من القضاة اسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة لها وقال المدعي العام إن هناك أدلة كافية تدعم الاتهامات.