البث الحي
منوعات

توقف ودية مصر وليبيا: مدير أمن أسوان "القنبلة طلعت غلط"

29/1/2016

شهدت مباراة ودية لمنتخب كرة القدم المصري مع نظيره الليبي توقفا دام  لدقائق، بعد حالة من الهرج والمرج في مدرجات الجماهير، ما أثار حالة من الذعر داخل المدرجات والملعب، وتبين بعد ذلك أن قوات الأمن أطلقت قنبلة للغاز المسيل للدموع على عدد من الجماهير التي تجمعت بالقرب من أبواب الاستاد في محاولة للدخول عنوة.

وغادر اللاعبون أرض الملعب إلى غرف خلع الملابس، بعد توقف المباراة  ‘ وذلك قبل أن يعودوا مرة أخرى لاستئناف المباراة الودية بين الفريقين.

من جانبه أكد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي أن " مجموعة من الجماهير حاولت الدخول إلى المدرجات الممتلئة ولذلك تم تفريقهم بالغاز" ، علق مدير أمن أسوان  عن الواقعة قائلا : "تواجدت مجموعة من الجماهير خارج الملعب".

وأضاف في تصريحات عبر فضائية مصرية "القنبلة طلعت غلط" موضحا "الهواء هو من قربها إلى الملعب (جابها هنا).. طلعت غلط وليس هنالك أية أزمة".

وانتهت المباراة  بفوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين أحرزهما كل من على جبر وباسم مرسي في الدقيقتين 31 و75.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)