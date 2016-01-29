توقف ودية مصر وليبيا: مدير أمن أسوان "القنبلة طلعت غلط"

شهدت مباراة ودية لمنتخب كرة القدم المصري مع نظيره الليبي توقفا دام لدقائق، بعد حالة من الهرج والمرج في مدرجات الجماهير، ما أثار حالة من الذعر داخل المدرجات والملعب، وتبين بعد ذلك أن قوات الأمن أطلقت قنبلة للغاز المسيل للدموع على عدد من الجماهير التي تجمعت بالقرب من أبواب الاستاد في محاولة للدخول عنوة.

وغادر اللاعبون أرض الملعب إلى غرف خلع الملابس، بعد توقف المباراة ‘ وذلك قبل أن يعودوا مرة أخرى لاستئناف المباراة الودية بين الفريقين.

من جانبه أكد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي أن " مجموعة من الجماهير حاولت الدخول إلى المدرجات الممتلئة ولذلك تم تفريقهم بالغاز" ، علق مدير أمن أسوان عن الواقعة قائلا : "تواجدت مجموعة من الجماهير خارج الملعب".

وأضاف في تصريحات عبر فضائية مصرية "القنبلة طلعت غلط" موضحا "الهواء هو من قربها إلى الملعب (جابها هنا).. طلعت غلط وليس هنالك أية أزمة".

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين أحرزهما كل من على جبر وباسم مرسي في الدقيقتين 31 و75.