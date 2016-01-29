تسجيل مصور لمقتل رجل برصاص الشرطة في أمريكا

أصدرت الشرطة الفيدرالية الأمريكية تسجيلا مصورا لعملية إطلاق النار على أحد المتظاهرين في حديقة بولاية أريغون.

وأظهر التسجيل المصور الذي التقط بواسطة طائرة مروحية توقيف الشرطة لسيارة نزل منها شخص أطلق عليه شرطي النار وقيل لاحقا إن الرجل كان مسلحا.

وجاء في بيان رسمي أن "الشرطة الفيدرالية وشرطة ولاية اوريغون أوقفت الثلاثاء الماضي بعض الأشخاص المرتبطين بالاحتلال المسلح للحديقة الوطنية في مالور"، وأن "عيارات نارية أطلقت" وأن "شخصا صدرت بحقه مذكرة توقيف قد قتل".

وبدأت عملية احتلال حديقة مالور الوطنية التي تقع في منطقة نائية وزراعية في أوريغون قبل ثلاثة أسابيع بعد مظاهرة دعم لاثنين من المزارعين المحليين صدرت بحقهما أحكام بالسجن لإضرامهما النار في أراضٍ فيدرالية.