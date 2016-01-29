بأمر المحكمة: وقف العمل في مترو "لاهور"

حكم قضائي بوقف العمل في مترو لاهور بباكستان

قضت محكمة باكستانية بوقف أعمال البناء في أول خط لقطارات الأنفاق بعد أن جادل مواطنون يشنون حملة لهذا في مدينة لاهور بأن المشروع قد يعرض مبان تراثية للخطر.

ومن بين المباني التي اعتبرت معرضة للخطر متنزه شاليمار باغ -المسجل ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث- وكنيسة بريطانية بنيت في القرن التاسع عشر ومكتب البريد العام الذي يرجع للحقبة الفكتورية.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية الاسبوع الماضي إلى وقف العمل بالمشروع. وقالت إن أعمال البناء -التي بدأت العام الماضي- أدت إلى اخلاء قسري وعرضت للخطر عددا كبيرا من المواقع التراثية المحمية والمباني الأثرية ودور عبادة لأقليات دينية في لاهور.

وقالت الأمم المتحدة إن خبراء مستقلين تساءلوا عن سبب عدم البحث عن طرق بديلة وأقل أضرارا.

ومشروع (مترو لاهور) الذي تشارك الصين في تمويله وسيلة نقل عام سريعة تأمل الحكومة أن تيسر التنقل داخل ثاني كبرى مدن باكستان والآخذة في النمو.