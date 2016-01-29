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بأمر المحكمة: وقف العمل في مترو "لاهور"

29/1/2016

حكم قضائي بوقف العمل في مترو لاهور بباكستان

قضت محكمة باكستانية بوقف أعمال البناء في أول خط لقطارات الأنفاق بعد أن جادل مواطنون يشنون حملة لهذا في مدينة لاهور بأن المشروع قد يعرض مبان تراثية للخطر.

ومن بين المباني التي اعتبرت معرضة للخطر متنزه شاليمار باغ -المسجل ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث- وكنيسة بريطانية بنيت في القرن التاسع عشر ومكتب البريد العام الذي يرجع للحقبة الفكتورية.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية الاسبوع الماضي إلى وقف العمل بالمشروع. وقالت إن أعمال البناء -التي بدأت العام الماضي- أدت إلى اخلاء قسري وعرضت للخطر عددا كبيرا من المواقع التراثية المحمية والمباني الأثرية ودور عبادة لأقليات دينية في لاهور.

وقالت الأمم المتحدة إن خبراء مستقلين تساءلوا عن سبب عدم البحث عن طرق بديلة وأقل أضرارا. 

ومشروع (مترو لاهور) الذي تشارك الصين في تمويله وسيلة نقل عام سريعة تأمل الحكومة أن تيسر التنقل داخل ثاني كبرى مدن باكستان والآخذة في النمو.

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