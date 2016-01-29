المهاجرون يرفعون عدد سكان ألمانيا رغم نقص المواليد

لاجئون في ألمانيا

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم (الجمعة) إن عدد سكان البلاد سجل أكبر زيادة عددية له منذ أكثر من عقدين العام الماضي إذ عوض تدفق المهاجرين الزيادة في نسبة الوفيات.

وقدر المكتب أن عدد السكان وصل إلى 81.9 مليون نسمة في 2015 من 81.2 مليون نسمة قبلها بعام. وكان هذا أعلى ارتفاع سنوي في عدد السكان منذ العام 1992.

وذكر المكتب أن 900 ألف شخص على الأقل قدموا إلى ألمانيا العام الماضي. وعوض هذا ما سمى "العجز في المواليد" وهو الفارق بين عدد المواليد والوفيات والذي قدر بما بين 190 ألف شخص و 215 ألف شخص.

وذكر المكتب ومقره بمدينة فيسبادن الألمانية أنه بالرغم من أن عدد المواليد في ألمانيا كان أقل من عدد الوفيات خلال عام 2015، فإن تدفق المهاجرين إلى ألمانيا عوض هذا التراجع.

وبحسب بيانات المكتب، فإن الفارق بين عدد المهاجرين الذي وفدوا إلى ألمانيا والذين غادروا منها بلغ 900 ألف شخص على الأقل.

ووفقا لتقديرات الإحصائيين، فإن ألمانيا سجلت بذلك رقما قياسيا جديدا في هذا الفارق، حيث بلغ أقصى معدل له نحو 800 ألف مهاجر عام 1992.

في شأن آخر، كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو 40% من الألمان يرغبون في استقالة المستشارة أنجيلا ميركل من مهام منصبها على خلفية أزمة اللاجئين.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن 39.9 % من الألمان أيدوا مقولة: "أنجيلا ميركل ينبغي أن تستقيل بسبب سياسة اللجوء التي تنتهجها حاليا".

وفي المقابل عارض 45.2% من الذين شملهم الاستطلاع هذه المقولة، بينما لم تحسم موقفها نسبة 14.9% من الألمان.

وتبين من خلال الاستطلاع أن أكثر الناقدين لسياسة ميركل كانوا من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حيث دعا إلى استقالتها نسبة 64.6% منهم، يليهم أنصار حزب "اليسار" 4ر45% ، ثم أنصار الحزب الديمقراطي الحر 44%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 41.3% ، وحزب الخضر 30.2% وأنصار التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل 26.6%.

أجرى الاستطلاع معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية. وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 22 حتى 25 من يناير/ كانون الثاني الجاري، 2047 من الالمان.